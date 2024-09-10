تساءلت مصادر وزارية عن جدوى استمرار وزراء التيار الوطني الحر بمقاطعة الجلسات وإرهاق المجلس بالمطالب المستحقة أو القابلة للتأجيل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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