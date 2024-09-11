فجراً.. ألقى رمانة يدوية في طرابلس ولاذ بالفرار!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولاً على متن دراجة نارية أقدم فجر اليوم على إلقاء رمانة يدوية في منطقة الريجي - مشروع نشابة في منطقة القبة بطربلس ولاذ بالفرار.



وسمع دوي انفجار الرمانة في المنطقة والجوار من دون تسجيل اصابات.

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