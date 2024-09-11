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لبنان
فجراً.. ألقى رمانة يدوية في طرابلس ولاذ بالفرار!
Lebanon 24
11-09-2024
|
00:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولاً على متن دراجة نارية أقدم فجر اليوم على إلقاء رمانة يدوية في منطقة الريجي - مشروع نشابة في منطقة القبة بطربلس ولاذ بالفرار.
وسمع دوي انفجار الرمانة في المنطقة والجوار من دون تسجيل اصابات.
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رمانة
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