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لبنان

في الضنية.. خلاف بسبب "الصيد" يتطور إلى عراك

Lebanon 24
11-09-2024 | 00:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع  ليل امس في بلدة بقاعصفرين قضاء الضنية في محلة الكروم بين كل من المدعو "ع. ف" و "م. ز" تطور الى عراك وتضارب نتج عنه اصابة الاول.

وعرف الخلاف حصل بسبب الصيد.
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