في الضنية.. خلاف بسبب "الصيد" يتطور إلى عراك

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع ليل امس في بلدة بقاعصفرين قضاء الضنية في محلة الكروم بين كل من المدعو "ع. ف" و "م. ز" تطور الى عراك وتضارب نتج عنه اصابة الاول.



وعرف الخلاف حصل بسبب الصيد.

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