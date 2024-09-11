أكثر من 15 غارة فجرا على هذه البلدات الجنوبية

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كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة منذ بعض الوقت على الناقورة. شنّت الطائرات الحربية الاسرائيلية أكثر من 15 غارة جوية اعتبارا من الساعة الخامسة فجرًا واستهدفت المنطقة الحرجية والبساتين المتصلة بين اطراف بلدات زبقين - الشعيتية - القليلة جنوب صور وشكلت حزاما ناريا بين تلك القرى، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة منذ بعض الوقت على الناقورة.

وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية.

الى ذلك، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة السابعة صباحًا على مجرى النهر عند الطرف الجنوبي بين بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم غارات على البساتين والاودية المجاورة لبلدات القليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا حيث تواصلت الغارات المعادية لاكثر من عشر مرات ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات ومبان داخل بساتين بلدة القليلة.



سبق ذلك قرابة الأولى والنصف بعد منتصف الليل غارة على أطراف عيتا الشعب في القطاع الاوسط وفجرا اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة ومروحين واطراف بلدة طيرحرفا.



وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور واطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وفوق مجرى نهر الليطاني.