البزري: توقيف رياض سلامة أعطى أملًا للبنانيين

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رأى النائب عبد الرحمن البزري ان "الانسداد والتموضع الداخليين ما زالا موجودين على المستوى الرئاسي"، مشيرًا إلى أن "أي حراك خارجي يعطي الأمل للبنانيين بإمكان الذهاب الى الحلول"، مضيفا ان "الأجواء الراهنة لا توحي بأي خرق جدي او تقدم في الملف الذي أصبح بعد حرب غزة أكثر تعقيدا".وأكد في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة خطوة هامة جدا أعطت آمالا للبنانيين"، لافتا الى ان "سلامة كان أحد اركان المنظومة المركبة المالية السياسية المصرفية التي أدت الى انهيار الدولة ومؤسساتها"، كما تحدث عن "خشية لدى المواطنين من صفقة على الطريقة اللبنانية في هذا الملف".