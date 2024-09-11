مصدر استشاري ينصح" التيار": اوقفوا التنمّر على سلامة لهذه الاسباب

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قال مصدر إستشاري قانوني بارز إن كل ما يصدر عن "التيار الوطني الحر"، من قياديين ومناصرين وحتى من الجسم القضائي المحسوب عليه ، من تنمر وشماتة وتحقير وتشفي بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لا يخدم التحقيق أبداً ، بل يجعل شريحة من الشعب اللبناني على مختلف إنتماءاتها تتعاطف معه كونه ليس الوحيد المسؤول عن هدر المال العام وعن ضياع أموال المودعين.وقال: حتى أن الجسم القضائي من الممكن أن يتوسع في ملف هدر المال العام ، عندها سيكون ملف الكهرباء وهدر ال 30 مليار دولار في طليعة الملفات التي سيتم التحقيق فيها، ولا ندري عندها من سيكون الى جانب رياض سلامة في السجن، ناهيك عن ملفات أخرى.المصدر ختم بالقول : في بداية عهد الرئيس ميشال عون تم التمديد لرياض سلامة ، وكان يقول الليرة بألف خير وأكمل في الهندسات المالية .