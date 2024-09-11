هذا ما طلبه "حزب الله" من عناصره

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عُلِم أنَّ "حزب الله" طلب من عناصرهِ الميدانيين في الجنوب، التقيد بدقة الأوامر الموجهة إليهم والالتزام بشكل كامل بكل التوجيهات المرتبطة بالعمليات التي ينفذونها بهدف تقليص هوامش الخطأ.وأشارت المعلومات إلى أنَّ هذا الأمر يأتي في إطار سعي الحزب لعدم حصول أي ثغرات خلال العمليات، علماً أن هذا الأمر نادراً ما يحصل نظراً لخبرة الحزب الطويلة في العمليات العسكرية والتي تتميز بنجاحاتها الكبيرة.