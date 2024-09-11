بوشكيان هنأ تبون: علاقات لبنان والجزائر أخوية وثابتة

هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على انتخابه لولاية رئاسية ثانية.



ووصف "العلاقات اللبنانية - الجزائرية بالأخويّة والثابتة والقويّة، كما هي الحال بين الشعبين في البلدين". وتمنّى له التوفيق، وللجزائر دولة وشعباً، التقدّم والازدهار.

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