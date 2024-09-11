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لبنان

في طرابلس.. العثور على جثة رجل والى جانبه بندقية صيد

Lebanon 24
11-09-2024 | 02:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ العثور على المدعو "ك.ص" جثة ملطخة بالدماء والى جانبه بندقية صيد على طريق عام جبل محسن في طرابلس، ورجحت المعلومات ان يكون الإنتحار هو سبب الوفاة. 

والعمل جارٍ من قبل الادلة الجناِئية والقوى الامنية للتحقيق بهدف معرفة ملابسات الحادثة.
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