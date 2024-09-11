Advertisement

لبنان

حال الطقس: انخفاض في الحرارة داخلا وجبلا وارتفاعها ساحلا

Lebanon 24
11-09-2024 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1245375-638616450399161718.jpg
Doc-P-1245375-638616450399161718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل،  تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الخميس:  قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وارتفاعها على الساحل،  تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.
الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة شمالا .
السبت:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، ترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تنخفض على الساحل، تبقى الرياح ناشطة مع احتمال أمطار متفرقة ليلا في المناطق الجنوبية .

-الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية:   غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:   بين 60 و 80 %  .
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  29 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,18
-ساعة غروب الشمس:  18,51
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2024-09-11
06:27 | 2024-09-11
06:23 | 2024-09-11
06:12 | 2024-09-11
06:08 | 2024-09-11
05:54 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24