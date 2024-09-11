الجيش يحرّر مخطوفين فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة

أعلن الجيش على حسابه على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة، كانوا قد خُطفوا في تاريخ سابق".

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