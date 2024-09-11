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لبنان

الجيش يحرّر مخطوفين فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة

Lebanon 24
11-09-2024 | 02:58
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أعلن الجيش على حسابه على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة، كانوا قد خُطفوا في تاريخ سابق".
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