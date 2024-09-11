Advertisement

لبنان

القاضية عون: وصلنا لوقت الإباحة التامة للتطاول على الجسم القضائي

Lebanon 24
11-09-2024 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1245384-638616465123819104.png
Doc-P-1245384-638616465123819104.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "صباح الاوادم. صباح الشعب المقهور والمسلوب. لم أفهم سبب نشر تلك الأوراق على غروب جبل لبنان سوى للتشهير والكسر، لأنه لا علاقة للقضاة بتلك الأوراق وهي موجهة إلى الضابطة العدلية، نقلا عن احد القضاة الاوادم الشجعان الذي بقي لديه ذرة كرامة. برسم مجلس القضاء وبرسم وزير العدل وبرسم النواب المؤتمنين على حماية الدستور. كيف يحق لرئيس وزراء إرسال كتب الى رؤساء محاكم الاستئناف لالزامها بتعاميم باطلة وكيف يسمح لنفسه بالتدخل في العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والقضاة حتى ينشر هذا الكتاب على غروبات القضاة ويطلب منهم التقيد به. ما  شأنه وما هو موقعه. ويمكن ان يكون قد نصّب نفسه رئيس مجلس قضاء، يجب أن نعرف. وصلنا لوقت الإباحة التامة للتطاول على الجسم القضائي. هل احد يسمع؟".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2024-09-11
06:27 | 2024-09-11
06:23 | 2024-09-11
06:12 | 2024-09-11
06:08 | 2024-09-11
05:54 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24