القاضية عون: وصلنا لوقت الإباحة التامة للتطاول على الجسم القضائي

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "صباح الاوادم. صباح الشعب المقهور والمسلوب. لم أفهم سبب نشر تلك الأوراق على غروب جبل لبنان سوى للتشهير والكسر، لأنه لا علاقة للقضاة بتلك الأوراق وهي موجهة إلى الضابطة العدلية، نقلا عن احد القضاة الاوادم الشجعان الذي بقي لديه ذرة كرامة. برسم مجلس القضاء وبرسم وزير العدل وبرسم النواب المؤتمنين على حماية الدستور. كيف يحق لرئيس وزراء إرسال كتب الى رؤساء محاكم الاستئناف لالزامها بتعاميم باطلة وكيف يسمح لنفسه بالتدخل في العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والقضاة حتى ينشر هذا الكتاب على غروبات القضاة ويطلب منهم التقيد به. ما شأنه وما هو موقعه. ويمكن ان يكون قد نصّب نفسه رئيس مجلس قضاء، يجب أن نعرف. وصلنا لوقت الإباحة التامة للتطاول على الجسم القضائي. هل احد يسمع؟".

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