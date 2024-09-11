معلومات تكشف للمرة الاولى.. هكذا تم تحرير الفلسطينيين المخطوفين

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أشارت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" الى انه وبعد رصد جهاز المخابرات في الجيش مكان تواجد المخطوفين الفلسطينيين في الداخل السوري قرب بلدة القصر شمالي الهرمل عملت جهات عشائرية على تسليم المخطوفين لمخابرات الجيش.وكانت قيادة الجيش قد اعلنت على حسابها على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة، كانوا قد خُطفوا في تاريخ سابق"، من دون تحديد مزيد من التفاصيل.