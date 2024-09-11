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لبنان

معلومات تكشف للمرة الاولى.. هكذا تم تحرير الفلسطينيين المخطوفين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2024 | 03:43
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أشارت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" الى انه وبعد رصد جهاز المخابرات في الجيش مكان تواجد المخطوفين الفلسطينيين في الداخل السوري قرب بلدة القصر شمالي الهرمل عملت جهات عشائرية على تسليم المخطوفين لمخابرات الجيش.
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وكانت قيادة الجيش قد اعلنت على حسابها على "إكس" أنه "نتيجة الرصد والمتابعة الأمنية من مديرية المخابرات، تم تحرير فلسطينيين من سكان مخيم برج البراجنة، كانوا قد خُطفوا في تاريخ سابق"، من دون تحديد مزيد من التفاصيل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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