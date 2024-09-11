29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي استقبل سفيريّ مصر وفرنسا.. موسى: بات الأمر ملحا اليوم للحديث عن الملف الرئاسي
Lebanon 24
11-09-2024
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعات ديبلوماسية في السرايا اليوم ، بدأها بلقاء سفير مصر في لبنان علاء موسى الذي قال في تصريح: هدف اللقاء مع دولة الرئيس اطلاعه على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لان لبنان ومصر يتشاركان في ما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديدا وعلى جبهة الجنوب. كما تحدثنا في عدد من الملفات التي لها علاقة بالداخل اللبناني،وتحديدا الملف الرئاسي،ووضعت دولته في نشاط"اللجنة الخماسية" والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع ان نحدث حلحلة في هذا الملف.
Advertisement
وقال: في الفترة الأخيرة كان التركيز منصبا على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر ملحا اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونامل ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التحركات من قبل" اللجنة الخماسية" ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولا إلى احداث خرق مهم في الملف الرئاسي.”
سفير فرنسا
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه اخر التطورات اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
الوزيرة رياشي وإجتمع رئيس الحكومة مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي وبحث معها مواضيع تتعلق بالوزارة.
كما استقبل النائب السابق بهية الحريري.
الاساتذة المتفرغون
كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ورابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور انطوان شربل وجرى عرض لاوضاع الجامعة ومطالبها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة جديدة لابنة وائل كفوري الأولى... شاهدوا كيف بدت برفقة والدتها
Lebanon 24
صورة جديدة لابنة وائل كفوري الأولى... شاهدوا كيف بدت برفقة والدتها
08:41 | 2024-09-10
10/09/2024 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. زوجة المصمم ايلي صعب تسرق الأضواء من "كنتها" الأردنية شاهدوا (صور)
14:50 | 2024-09-10
10/09/2024 02:50:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة غادرت البلاد... قرّرت العيش مع عائلتها في هذا البلد (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة غادرت البلاد... قرّرت العيش مع عائلتها في هذا البلد (صور)
07:02 | 2024-09-10
10/09/2024 07:02:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل منزله الفخم.. فيديو ينتشر للفنان "الشامي" شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
من داخل منزله الفخم.. فيديو ينتشر للفنان "الشامي" شاهدوا ماذا فعل
12:53 | 2024-09-10
10/09/2024 12:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هي من أصل روسي.. والدة العروس مايا رعيدي بغاية الجمال والجمهور يُشبهها بجورجينا رزق (صورة)
Lebanon 24
هي من أصل روسي.. والدة العروس مايا رعيدي بغاية الجمال والجمهور يُشبهها بجورجينا رزق (صورة)
12:08 | 2024-09-10
10/09/2024 12:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:27 | 2024-09-11
اقتراح قانون من النائب عبد الله.. هذه تفاصيله
06:23 | 2024-09-11
رسالة من السنوار للمنسق العام لـ "جبهة العمل الإسلامي".. هذا ما فيها
06:12 | 2024-09-11
3 عمليّات لـ"حزب الله" ضدّ إسرائيل... إليكم ما استهدفه اليوم
06:08 | 2024-09-11
هاشم التقى رئيس مجلس النواب المغربي: لتجميد الاتفاقات مع إسرائيل
05:54 | 2024-09-11
"موضوع خطير تهديدي وكارثي"... وقبلان يحذّر
05:12 | 2024-09-11
بالفيديو... طائرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في ميس الجبل
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
11/09/2024 13:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
11/09/2024 13:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
11/09/2024 13:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24