Advertisement

لبنان

تعميم صورة مفقود... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1245418-638616524136577954.png
Doc-P-1245418-638616524136577954.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة المفقود عمر أنطوان نعمة (مواليد عام 2005، مكتوم القيد) الذي غادر مكان إقامته في وطى الجوز قرابة السّاعة 14،00 من تاريخ 8-9-2024، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
Advertisement


أضافت في بلاغ: "لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة عشقوت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 956037-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:07 | 2024-09-11
06:27 | 2024-09-11
06:23 | 2024-09-11
06:12 | 2024-09-11
06:08 | 2024-09-11
05:54 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24