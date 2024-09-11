هاشم التقى رئيس مجلس النواب المغربي: لتجميد الاتفاقات مع إسرائيل

التقى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للبرلمانات الاسلامية المنعقدة في الرباط رئيس مجلس النواب المغربي راشيد العلمي والوفدين العماني والسعودي.

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وخلال اللقاء، اسف العلمي "لما يتعرض له لبنان وغزة من عدوان اسرائيلي"، واعلن "تضامنه ووقوفه الى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني"، مؤكدا "ضرورة وقف الحرب المدمرة واعتماد كل وسائل الضغط".



بدوره، اعرب هاشم عن "شكره للاخوة في البرلمان المغربي وبخاصة كلمة رئيس المجلس التي استنكر فيها "العدوان البربري الذي يستهدف لبنان كما غزة"، واعتبر ان "العدوان انما يستهدف الامة كما يستهدف لبنان لان الهمجية الذي يسير عليها الكيان الصهيوني لن تستثني احد اذا استطاع الكيان وحلفاؤه تصفية القضية الفلسطينية".

وشكر "العاطفة النبيلة للمواقف التي اعرب عنها اعضاء الوفود المشاركة، وما يواجهه لبنان هو قدر التاريخ والجغرافيا الذي يدفع ثمنها منذ قيام الكيان واغتصابه لارض فلسطين ووطني يتعرض للاعتداءات والممارسات الصهيونية".

اضاف: "واليوم وازاء ما يحصل اصبح لزاما على الامة واحرار العالم اتخاذ القرارات الكبيرة والمسؤولة واقلها وقف اي تطبيع وتجميد الاتفاقات مع العدو الاسرائيلي".



