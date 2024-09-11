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لبنان
رسالة من السنوار للمنسق العام لـ "جبهة العمل الإسلامي".. هذا ما فيها
Lebanon 24
11-09-2024
|
06:23
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أعلنت جبهة "العمل الاسلامي" في بيان، "ان منسقها العام الشيخ زهير الجعيد، تلقى رسالة من رئيس حركة حماس القائد المجاهد يحيى السنوار عبر مكتبه ردا على رسالة الشيخ الجعيد بتعزية الأخ السنوار بشهيد الأمة الأخ اسماعيل هنية "أبو العبد" ومرافقه وسيم أبو شعبان، ورسالة التهنئة للقائد السنوار بتوليه رئاسة حركة المقاومة الإسلامية حماس".
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