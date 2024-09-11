تعميم من وزير السياحة للأدلاء السياحيين حول بطاقة الدليل الجديدة

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وجه وزير السياحية وليد نصار تعميما حمل الرقم 17، الى الأدلاء السياحيين، جاء فيه: "بناء على المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠وتعديلاته (المرسوم٤٢٢١/٢٠٠٠) (تعديل أحكام المرسوم ١٥٥٩٨/١٩٧٠ العائد لتحديد شروط واستثمار المؤسسات السياحية)، بناء على المرسوم ٤٢١٦/١٩٧٢ وتعديلاته (الخاص بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي)، وعطفا على التعاميم السابقة الصادرة عن وزارة السياحة في ما يتعلق بإصدار بطاقات دليل سياحي جديدة وفق نموذج يحاكي متطلبات التقدم في القطاع السياحي، يطلب من جميع ألادلاء السياحيين في لبنان والحاصلين على إجازة مزاولة مهنة صادرة عن وزارة السياحة، التقدم الى وزارة السياحة بالسيرة الذاتية الخاصة به وبطاقة الدليل السياحي القديمة وذلك من أجل استلام البطاقة الجديدة.النقابات السياحية، قسم الشرطة السياحية، مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة، مصلحة التجهيز السياحي في وزارة السياحة، مصلحة الديوان في وزارة السياحة".