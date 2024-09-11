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لبنان

هذا ما تناولته لجنة الاقتصاد في جلستها اليوم

Lebanon 24
11-09-2024 | 07:23
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عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.

وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وعلى جدول اعمالها بنود عدة، وكما تعلمون ان للجنة دورها التشريعي والرقابي، فكان هناك طلب من الزميل وضاح الصادق بالسؤال والرقابة على شركات التأمين، وكنا نرغب بالاستماع الى وزير الاقتصاد امين سلام الذي لم يحضر اليوم ونوجه اليه التحية ونتمنى حضوره الاربعاء المقبل في جلسة اللجنة. كما استمعنا الى رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين نديم حداد، ونحن حرصاء على المال العام، وستتخذ اللجنة قرارا اذا كان هناك من سبب لتأليف لجنة تقصي الحقائق".
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اضاف: "وتداولنا ايضا عمل المصارف لجهة التسليف، ونحن كتكتل وطني حر قدمنا اقتراح قانون حول هذا الموضوع، اي حول المصارف من اجل دوران العجلة الاقتصادية، والمصرف الذي يسلف بالدولار يعود ويقبض الاموال بالدولار واتمنى ان يقر هذا الاقتراح في المجلس النيابي".

وتابع: "وايضا عرضنا لموضوع النافعة، ونحن نريد التعاون مع وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير لحل هذه المعضلة، وللاسف لم يحصل تقدم".
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