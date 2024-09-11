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لبنان

قوى الأمن اشتبهت بسيارة "نيسان" يقودها شخصان.. بعد توقيفهما ماذا عثرت بحوزتهما؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 07:34
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني في محافظة الشّمال، وبنتيجة المتابعة الأمنية والاستعلاميّة التي تقوم بها دوريّات شعبة المعلومات في أماكن تواجد المطلوبين للقضاء، اشتبهت إحدى دوريّاتها بشخصَين على متن سيّارة نوع "نيسان ساني" لون جردوني، في منطقة حلبا، فعملت على توقيفهما وضبط السّيّارة. وباستجلاء هويَّتَيهما، تبيّن أنّهما يُدعيان:
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- ع. ا. (مواليد عام 1984، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء.
- و. ن. (مواليد عام 1997، لبناني)

كما تبيّن أنّهما ينشطان بتجارة الأسلحة الحربيّة.
بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط بندقيتي صيد، /143/ زجاجة من المشروبات كحوليّة مهرّبة، مبلغ مالي وهاتفين خلويَّين.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص. 
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