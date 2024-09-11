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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في السرايا

Lebanon 24
11-09-2024 | 07:55
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علم "لبنان 24" أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية بعد ظهر اليوم في السرايا.
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