Advertisement

لبنان

خطوة جديدة لوزارة الصحة لتعزيز التواصل مع مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية

Lebanon 24
11-09-2024 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1245498-638616651024480886.jpg
Doc-P-1245498-638616651024480886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الصحة التالي:
يسر وزارة الصحة العامة أن تعلن عن خطوة جديدة تعزز التواصل مع مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية. 
فقد وضعت الوزارة في خدمتهم الخط الساخن 1214 بعدما أعادت تفعيل خدمة المراجعات على هذا الخط بهدف تسهيل حصولهم على دوائهم والمعلومات المتعلقة بالعلاجات اللازمة. 
Advertisement

من خلال ال1214 يمكن للمواطنين المرضى والمهتمين بهم الاستفسار عن التالي:
- الحصول على إرشادات حول المراكز الطبية المعتمدة التي يمكنهم من خلالها إنشاء رقم صحي موحّد. 
- المسار المطلوب للحصول على الدواء بشكل منتظم
- آلية الحصول على العلاجات الخاصة بالأمراض السرطانية والمستعصية 

يعمل الخط الساخن 1214 من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا من الإثنين إلى الجمعة للاجابة عن الاستفسارات المذكورة وما قد يتصل بها من توضيحات يحتاج إليها المرضى والمهتمون بهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2024-09-11
09:15 | 2024-09-11
08:56 | 2024-09-11
08:51 | 2024-09-11
08:50 | 2024-09-11
08:39 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24