منير مفقود.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

Advertisement

صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- منير حافظ مكارم (من مواليد عام 1994، سوري).الذي فُقِدَ، بتاريخ 9-9-2024، أثناء توجّهه من مكان إقامته في عاليه، إلى مركز عمله في بلدة القاع، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر قرنايل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 360704-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.