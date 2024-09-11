خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عدداً من اللصوص أقدموا صباح اليوم على قتل المغترب اللبناني سليم علي دايخ إبن بلدة جويا الجنوبية في سيراليون.

وبحسب المعلومات، فإنّ الجريمة حصلت بدافع السرقة.