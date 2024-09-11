Advertisement

لبنان

خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم

Lebanon 24
11-09-2024 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1245506-638616667902302726.jpg
Doc-P-1245506-638616667902302726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عدداً من اللصوص أقدموا صباح اليوم على قتل المغترب اللبناني سليم علي دايخ إبن بلدة جويا الجنوبية في سيراليون.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الجريمة حصلت بدافع السرقة.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"بطريقة غريبة جداً".. الشرطة البريطانية تحقق في وفاة مريض داخل مستشفى "كيتيرينج"!
lebanon 24
11/09/2024 19:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب حوداث عدّة منها وفاة "مايا دياب".. أهالي السان سيمون - الجناح يقطعون الطريق!
lebanon 24
11/09/2024 19:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
دراجة نارية صدمتها... وفاة إبنة الـ10 أعوام في جزين
lebanon 24
11/09/2024 19:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قتلها بطريقة وحشية... وفاة الرجل الذي أحرق العداءة الأوغندية تشيبتيغي في المستشفى
lebanon 24
11/09/2024 19:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وفاة

سيراليون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2024-09-11
11:52 | 2024-09-11
11:38 | 2024-09-11
11:36 | 2024-09-11
11:33 | 2024-09-11
11:31 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24