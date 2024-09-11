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لبنان
خبر حزين... هكذا قُتِلَ المغترب اللبناني سليم دايخ صباح اليوم
Lebanon 24
11-09-2024
|
08:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ عدداً من اللصوص أقدموا صباح اليوم على قتل المغترب اللبناني سليم علي دايخ إبن بلدة جويا الجنوبية في سيراليون.
وبحسب المعلومات، فإنّ الجريمة حصلت بدافع السرقة.
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Lebanon 24
وفاة
سيراليون
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