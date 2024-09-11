الحلبي: نتطلع لتوفير متطلبات إنجاح هذا العام الدراسي والجامعي المقبل

كرم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التلامذة "العشرة الأوائل في لبنان" في الإمتحانات الرسمية، وذلك في حفل نظمته وزارة التربية برعايته في قصر اليونسكو.



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وتابع :"لا تيأسوا مهما اشتدت الظروف والمآسي، بل ضمدوا جراح الوطن النازف بصمودكم فيه، وبالعمل على تنميته كل بحسب تخصصه". وفي المناسبة، تحدث الوزير الحلبي فقال: "العشرة الأوائل في لبنان"، احتفال أردناه في وزارة التربية والتعليم العالي، ليس فقط لتكريمكم أنتم المئة والسبعين طالبا الذين تبوأتم المراتب العشر الأولى في امتحانات شهادة الثانوية العامة، بل أردناه فسحة لقاء وانصهار بين أبناء الوطن الواحد، من شماله إلى جنوبه، وذلك بهدف تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الصاعدة، بعيدا عن التشنجات الطائفية والمناطقية الضيقة؛ فلبنان أكبر من الطائفة، أي طائفة، إنه فسيفساء التنوع والتعدد، ومهد التلاقي والعيش المشترك بين جميع أبنائه المسلمين والمسيحيين والموحدين الدروز".وتابع :"لا تيأسوا مهما اشتدت الظروف والمآسي، بل ضمدوا جراح الوطن النازف بصمودكم فيه، وبالعمل على تنميته كل بحسب تخصصه".



وأضاف: "ونحن في شهر أيلول وعشية إفتتاح العام الدراسي الجديد نتطلع معكم بأمل لتوفير متطلبات إنجاح هذا العام الدراسي والجامعي المقبل وذلك بتوفير التمويل اللازم لدفع بدلات الإنتاجية لجميع أفراد الهيئات التعليمية في التعليم العام والمهني والجامعة اللبنانية بما يأخذ بالإعتبار قيمة البدلات ونسب الغلاء والتضخم. كما نتطلع معكم إلى توفير الأموال اللازمة لصناديق المدارس والأهل علنا في سعينا نوفر على الأهالي المساهمات التي نص عليها قرارنا. ونحن في هذه المناسبة نؤكد على قانونية الإجراء المتخذ الذي لو توافرت لدينا الأموال لما كنا لجأنا إليه فمهمة وزير التربية فتح المدارس وإلحاق التلامذة بالصفوف والمعلمين بالمدارس والثانويات والمهنيات وأساتذة الجامعة بصفوفهم".

وشكر وزير التربية، جميع الذين تعاونوا في إنجاز الإمتحانات الرسمية وفي وضعها ومراقبتها وتصحيحها، كما شكر قيادة الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين الحماية ونقل الأسئلة وحماية مراكز وضع الأسئلة والتصحيح. وقال: "أما الشكر الأكبر، فيبقى لكم أنتم يا تلامذتنا الأعزاء الذين أبدعتم فبرعتم في الإمتحانات الرسمية ورفعتم عاليا اسم مدارسكم وبلداتكم وبلدكم وأضفتم بنجاحكم المبهر، قيمة مضافة تزاد على قيمة الشهادة الثانوية العامة ومستواها ولكم أسمى التهاني والتبريكات، خصوصا للمتفوقين منكم من أولاد الجنوب وقرى الشريط الحدودي الذين تحديتم تجارب العنف والدمار وخضتم الإمتحانات بجرأة واندفاع".