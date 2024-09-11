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لبنان

بشأن قضيّة رياض سلامة.. هذا ما سيحصل غداً

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:11
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن "الجلسة غدا لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي غير مخصصة لاستجواب رياض سلامة بل سيتم خلالها الإستماع إلى عدد من الأشخاص بصفة شهود، وبالتالي لن يتم اقتياد سلامة من مكان توقيفه".
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