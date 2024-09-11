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لبنان

بدء تحرّك العسكريين المتقاعدين عند مداخل السرايا

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:16
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بدأ العسكريون المتقاعدون حراكاً عند مداخل السرايا الحكومية، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
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