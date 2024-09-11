تيمور جنبلاط استقبل وفدا من "العرفان التوحيدية" ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية

Advertisement

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، وفدا من مؤسسة "العرفان التوحيدية"، برئاسة رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.كما استقبل جنبلاط رئيس محكمة الاستئناف الدرزية الشيخ فيصل نصر الدين، على رأس وفد ضم عضو محكمة الاستئناف القاضي غاندي مكارم وقضاة المذهب الدرزي الجدد، بحضور أبو فاعور وحرب.