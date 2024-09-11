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لبنان

4 جرحى على طريق الأوزاعي

Lebanon 24
11-09-2024 | 10:44
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن إصابة 4 أشخاص نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الاوزاعي باتجاه بيروت.
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حادث سير

الاوزاعي

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