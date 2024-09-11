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لبنان

كيف علّق وزير التربية على خبر استقالته من الحكومة؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 11:22
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علّق وزير التربية على الأخبار المتداولة بشأن استقالته من الحكومة، وذلك خلال تلاوته لمقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم.

وأشار الحلبي إلى أنّه علم بخبر استقالته من وسائل الإعلام، تماماً كما علم بها الجميع.
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وأضاف أنّه لم يصدر عنه أي تصريح أو بيان رسمي بهذا الشأن.
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