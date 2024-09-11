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لبنان

خريس: المرحلة الراهنة خطيرة ودقيقة وتستدعي المزيد من الصبر والوحدة الوطنية

Lebanon 24
11-09-2024 | 11:31
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اعتبر  عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، ان "المرحلة الراهنة خطيرة ودقيقة وتستدعي  المزيد من الصبر والقوة والوحدة الوطنية، بالاضافة الى كل العناوين التي تمكننا من الصمود لمواجهة المحتل الاسرائيلي الذي لا يزال يفتك بشعب آمن بالله يسفى للحصول على حقه والدفاع عن قضيته".
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ودعا الى "موقف حازم يردعها عن مواصلة مجازرها لان الاجتماعات والاتفاقيات لا تحدي فالمواجهة تكون بالقوة لان الشعب الفلسطيني ليس لديه من خيار سوى المقاومة للوقوف بوجه تعنت نتنياهو واملاءاته".
وشجب خريس ما تعرض له عناصر الدفاع المدني في منطقة فرون وسقوط شهداء ، مشيراً الى ان  "العدو يستهدف فرق الاسعاف والدفاع المدني على الرغم من علمه انهم مدنيون يقومون بواجبهم الانساني"، موكداً ان "ليس انامنا سوى الصمود والدفاع عن ارضنا ، مشدداً على ان تهديدات العدو لا ولن تخيفنا المعادلات تغيرت ولا يمكن للعد ان يفكر حتى باي اجتياح بري". 
وختم مشدداً على "ضرورة تلقف دعوة الرئيس نبيه بري للحوار والوصول الى انتهاب رئيس للجمهورية". (الوكالة الوطنية)
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