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لبنان

يمق بحث في آلية مأسسة وحدة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس ضمن مشروع الشرطة المجتمعية

Lebanon 24
11-09-2024 | 11:36
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه بالقصر البلدي، مدير مشروع الشرطة المجتمعية الخبير الرئيسي في نظم الشرطة توماس فاليتاس يرافقه العميد المتقاعد غسان المفتي.
واشار بيان للمجتمعين الى أن "الزيارة تأتي في اطار استكمال مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية الممول من سفارة الاتحاد الاوروبي وتنفذه كل من FIIAPP و CIVILPOL . وتم البحث في أطر الالية لمأسسة وحدة ادارة الكوارث في بلدية طرابلس من خلال الشرطة البلدية والدفع لحسن التنسيق بين الاطراف وتعزيز التعاون بينها وبين كافة الادارات والاجهزة المعنية بالكوارث وانشاء نواة خلية ازمة بلدية وتفعيلها، وكل ذلك استكمالا للمشروع الذي بدأ من خلال كافة التدريبات في معهد قوى الامن الداخلى لافراد الشرطة لزيادة الاحترافية لديهم في التعامل".
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ولفت البيان الى أن المشروع "سيلحظ ايضا اقامة سيناريو لمناورة حية مفترضة في حال حدوث كارثة، وتكون تشاركية مع الشرطة وكافة الاجهزة المعنية من دفاع مدني وجهاز الاطفاء والصليب الاحمر ومختصين في ادارة الكوارث والجمعيات والكشافة وطلاب المدارس والمهتمين من المجتمع المدني، وتم الاتفاق على عقد جلسات متتالية لحسن التنفيذ في المستقبل القريب".
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