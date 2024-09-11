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لبنان

زحمة سير تشهدها هذه الطرقات.. ومحتجون قطعوا طريق الرينغ

Lebanon 24
11-09-2024 | 11:33
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تشهد بعض الطرق في العاصمة بيروت زحمة سير وحركة مرور كثيفة، مساء اليوم الأربعاء.

وحسب غرفة التحكم المروري، سجلت طريق ذوق مصبح باتجاه جعيتا حركة مرور كثيفة، في حين حركة السير نشطة على الطريق الممتد من أنفاق المطار باتجاه خلدة.
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وفي سياق متصل، تم إقفال الطرق المؤدية إلى السرايا عبر زقاق البلاط بشكل كامل، بالإضافة إلى إغلاق طريق الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء، حيث انتشر الجيش في المحلة.
 
كذلك، أفادت معلومات عن قطع اوتوستراد العبدة الذي يربط عكار بمدينة طرابلس من قبل المحتجين بالإطارات المشتعلة.
 
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