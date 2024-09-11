العدو يستهدف منزلاً في حولا.. قصفه سابقاً بالقذائف

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، على بلدة حولا.وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة استهدفت منزل عباس مزرعاني.يذكر أن المنزل استهدف سابقا بالقذائف المدفعية وأدى القصف انذاك الى استشهاد نصيفة مزرعاني ووالدها محمد حسين مزرعاني.كما أفيد باستشهاد الجريحين الذين اصيبا بغارة نفذتها طائرة مسيرة على دراجة نارية في البياضة عصر اليوم.