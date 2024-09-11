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لبنان

بالصور.. قطع اوتوستراد العبدة بالاطارات المشتعلة

Lebanon 24
11-09-2024 | 11:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بقطع اوتوستراد العبدة الذي يربط عكار بمدينة طرابلس من قبل العسكريين المتقاعدين بالاطارات المشتعلة.
 
 
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