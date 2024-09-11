تحرك للعسكريين المتقاعدين في طرابلس

نفذ العسكريون المتقاعدون تحركا في منطقة الميناء - طرابلس عمدوا خلاله الى قطع الطريق المقابلة لدارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واشعلوا الإطارات المطاطية.

وقام عدد من العسكريين المتقاعدين بإحراق الإطارات أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت.