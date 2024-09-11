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لبنان

تحرك للعسكريين المتقاعدين في طرابلس

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:11
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نفذ العسكريون المتقاعدون تحركا في منطقة الميناء - طرابلس عمدوا خلاله الى قطع الطريق المقابلة لدارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واشعلوا الإطارات المطاطية.
وقام عدد من العسكريين المتقاعدين بإحراق الإطارات أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت.
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