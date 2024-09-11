Advertisement

لبنان

بو حبيب بحث مع نظرائه الأردني والسوري والليبي في تطورات العدوان على لبنان

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:29
A-
A+

Doc-P-1245590-638616798343823670.png
Doc-P-1245590-638616798343823670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختتم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب زيارته للقاهرة، حيث شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ١٦٢.
وكان بو حبيب التقى، على هامش الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي بالوكالة الطاهر الباعور، وبحث معهم في تطورات العدوان الاسرائيلي على لبنان، مؤكدا "ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١(٢٠٠٦) من أجل تحقيق الاستقرار ومنع نشوب حرب واسعة النطاق". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:44 | 2024-09-11
11:21 | 2024-09-11
13:59 | 2024-09-11
13:52 | 2024-09-11
13:36 | 2024-09-11
13:30 | 2024-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24