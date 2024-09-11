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لبنان

بعد إغلاقه.. إعادة فتح السير على جسر الرينغ

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:29
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أفادت غرفة التحكم المروري عن إعادة فتح السير على جسر الرينغ بالاتجاهين.

يأتي ذلك بعد أن عمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق بالإطارات المشتعلة مساء اليوم، الأربعاء.
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