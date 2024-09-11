بعد إغلاقه.. إعادة فتح السير على جسر الرينغ

أفادت غرفة التحكم المروري عن إعادة فتح السير على جسر الرينغ بالاتجاهين.



يأتي ذلك بعد أن عمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق بالإطارات المشتعلة مساء اليوم، الأربعاء.

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