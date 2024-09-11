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لبنان

الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية عرض مع إدغار طرابلسي شؤونا تربوية

Lebanon 24
11-09-2024 | 12:36
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استقبل الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق اليوم، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، النائب القس إدغار طرابلسي، يرافقه المحامي مروان الدكاش ورفيق فخري.
وأشار بيان للرهبانية إلى أن "اللقاء كان مناسبة لتبادل وجهات النظر حول المواضيع التربوية والآلية الواجب اعتمادها في سبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025".
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وأكد طرابلسي للأب العام "أهمية التواصل مع الرهبانية المارونية المريمية المؤتمنة على مستقبل آلاف الطلاب والتلامذة والمعلمين والموظفين". (الوكالة الوطنية)
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