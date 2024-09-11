عطية: لاتخاذ إجراءات سريعة من أجل معالجة أوضاع العسكريين المتقاعدين

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قال النائب سجيه عطية في بيان: "في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، يواجه العسكريون المتقاعدون تحديات كبيرة تمس حقوقهم وحياتهم اليومية. هؤلاء الرجال والنساء الذين قدموا أرواحهم وأوقاتهم في خدمة الوطن يستحقون منا جميعًا كل التقدير والاحترام. أرى من واجبي كنائب في البرلمان، وكواحد من أبناء هذا الوطن، أن أدافع عن حقوقهم وأن أرفع الصوت عاليا من أجل قضيتهم العادلة".واضاف: "العسكريون المتقاعدون في كل لبنان، وبالأخص في عكار التي لطالما كانت خزان الجيش اللبناني، يشكلون رمزا للوفاء والتضحية. عكار، التي قدمت رجالا ونساء خدموا الوطن بصدق وإخلاص، لا يمكن أن تُترك في مواجهة أعباء المعيشة الصعبة دون أن يتم الاستجابة لمطالبها العادلة. إن أي تهاون في حقوق العسكريين المتقاعدين هو بمثابة إهانة لكل بيت عكاري وكل عائلة قدمت شهيدا أو جريحا في سبيل لبنان".وتابع: "من هذا المنطلق، أدعو الحكومة والمسؤولين إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة لمعالجة أوضاع العسكريين المتقاعدين، بدءا من تحسين رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية، ووصولا إلى تأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم. يجب أن يكون لنا جميعا موقف واضح في دعمهم وحمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية".وختم: "أؤكد التزامي الشخصي الثابت بالوقوف إلى جانب العسكريين المتقاعدين في عكار وكل لبنان. سأبذل كل الجهود الممكنة في البرلمان وخارجه لضمان تحقيق العدالة لهم، فهم أبطال الوطن الذين يستحقون أن يعيشوا بكرامة، وأن تُحفظ حقوقهم كرموز للشرف والتضحية في خدمة لبنان". (الوكالة الوطنية)