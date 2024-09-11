رئيس بلدية القاع دعا إلى عدم الاستجابة إلى اتصالات منتحلي صفة مهندسين من البلدة

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أعلن رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، أن "أشخاصا يتصلون بعمال ومعلمي بناء وبلاط وكهرباء وخلافه ويستدرجونهم إلى القاع بهدف تأمين أشغال لهم مع تقديم مغريات أخرى، من خلال انتحال صفة مهندس من القاع، ثم يختفي المتصلون وتنقطع أخبارهم".وأكد أن "لا وجود لمهندسين من القاع يطلبون عمالا ومعلمين بهذه الطريقة والأسلوب الملتوي والاحتيالي"، داعيا المواطنين إلى "توخي الحذر وعدم الاستجابة إلى اتصالات كهذه، وإبلاغ القوى الامنية والجيش حفاظا على أمنهم وسلامتهم". (الوكالة الوطنية)