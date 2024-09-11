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لبنان

بوريل في كليمنصو.. وهكذا أشاد به جنبلاط

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:15
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زار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على رأس وفد من المفوضوية الأوروبية وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، كليمنصو، للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل او فاعور ونائب رئيس الحزب زاهر رعد.
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وتخلل اللقاء نقاش في عدد من الملفات من أبرزها العدوان الإسرائيلي على لبنان والحرب في غزة والملف الفلسطيني بالإضافة الى ملفات محلية عدة كالإستحقاق الرئاسي والنزوح السوري.
 
وبعد اللقاء، قال جنبلاط: "قلائل هم الأشخاص في التاريخ الذين يبرزون في هذه المواقف، برز بوريل بعد حرب غزّة، وبرز في الاتحاد الأوروبي بعد الاستباحة الكاملة لحقوق الإنسان والإنسانية في غزة وفلسطين المحتلة، بوريل، فيليب لازاريني في الأونروا والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، على أمل أن نجد شخصيات مماثلة في العالم العربي أو العالم بشكل عام".
 
 
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