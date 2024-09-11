بوريل في كليمنصو.. وهكذا أشاد به جنبلاط

زار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على رأس وفد من المفوضوية الأوروبية وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، كليمنصو، للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل او فاعور ونائب رئيس الحزب زاهر رعد.

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وتخلل اللقاء نقاش في عدد من الملفات من أبرزها العدوان الإسرائيلي على لبنان والحرب في غزة والملف الفلسطيني بالإضافة الى ملفات محلية عدة كالإستحقاق الرئاسي والنزوح السوري.