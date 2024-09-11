عسكريون متقاعدون قطعوا الطرق المؤدية إلى راشيا بالإطارات المشتعلة

قطع العسكريون المتقاعدون الطريق بالإطارات المشتعلة في بلدة كوكبا في قضاء راشيا.

واستنكر المعتصمون "ما وصلت اليه اوضاعهم"، مشددين على "ضرورة الحصول على حقوقهم للعيش بكرامتهم"، مؤكدين "استمرار المواجهة في الشارع وفي شتى الطرق لتحصيل حقوقهم". (الوكالة الوطنية)

Advertisement