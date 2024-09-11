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لبنان

عراك وتضارب بالأيدي في سير الضنية.. ماذا عُرف عن سبب الإشكال؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 13:59
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وقع إشكال مساء اليوم الاربعاء في بلدة سير الضنية - محلة السقي بين كل من المدعو "ر.ب" و "ا.ش"، تطور لاحقاً الى عراك وتضارب بالايدي من دون وقوع إصابات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


 واتت الاضرار مادية نتيجة تحطيم سيارة من نوع "رابيد" خلال الاشكال.
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والعمل جار على تطويق الاشكال والمصالحة بين ابناء البلدة الواحدة.


وعرف ان الاشكال حصل بسبب استفزازات.
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