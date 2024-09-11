عراك وتضارب بالأيدي في سير الضنية.. ماذا عُرف عن سبب الإشكال؟

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وقع إشكال مساء اليوم الاربعاء في بلدة سير الضنية - محلة السقي بين كل من المدعو "ر.ب" و "ا.ش"، تطور لاحقاً الى عراك وتضارب بالايدي من دون وقوع إصابات، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".واتت الاضرار مادية نتيجة تحطيم سيارة من نوع "رابيد" خلال الاشكال.والعمل جار على تطويق الاشكال والمصالحة بين ابناء البلدة الواحدة.وعرف ان الاشكال حصل بسبب استفزازات.