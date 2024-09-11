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لبنان

هل تلقى جنبلاط تهديدات باغتياله؟

Lebanon 24
11-09-2024 | 14:35
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نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي تلقي رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط تهديدات باغتياله، متمنية على الإعلاميين التثبّت من المعلومات قبل نشرها.

وقالت في بيان:" مع إصرار البعض في الإعلام على اختلاق نظريات حول تهديدات أو تحذيرات تلقاها الرئيس وليد جنبلاط، وأخرى عن مخططات وقرار بالاغتيال، فإن مفوضية الإعلام إذ تربأ بالإعلاميين عدم الادلاء او التعبير عما هو غير صحيح، تشدد على ضرورة الثبت من المعلومات قبل نشرها وتعميمها".
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