المفتي عبد الله: هذا الوطن يستحق الكثير من التضحيات

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أقامت "حركة أمل" وعائلة الشهيد محمد حبيب هاشم، حفلاً تأبينياً، في مناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاده.عرّف الحفل التأبيني المسؤول الثقافي للمنطقة التاسعة قاسم حايك، ومن ثم كانت كلمة للمفتي حسن عبد الله حيّا فيها الشهـداء مؤكداً انهم "يحملون رسالة الحق والحقيقة، ونحن بوداعهم نحمل العز على رغم الألم والحزن على فراقهم".وقال إن "عناصر الدفاع المدني يسهرون حين ينام الجميع ويقفون في خطوط المواجهة إيماناً منهم أن هذه مسؤولية شرعية وطنية بامتياز"، موجهاً التحية إلى العاملين في الدفاع المدني الذين يشاركون في حماية الوطن من أجل الجنوب وكل لبنان"، وقائلاً: " هذا الوطن يستحق الكثير من التضحيات".أضاف: "كل مواطن صالح من واجبه الدفاع عن الوطن، وعندما نقف لمواجهة العدو من أجل الوطن نقول لكل من يعارضنا يجب أن يعاقب من تخلى أو تخلف عن الدفاع عن الوطن، فنحن ندرك الواجب الوطني بعيداً من حسابات الآخرين، بل ننظر هل قصّرنا أم وفينا حق الوطن في الدفاع عنه، ولبنان وطن العدالة ولا نريد وطن الحسابات والمجموعات، وهذه العدالة لا تتحقق إلا من خلال إلغاء الطائفية السياسية كما قال الإمام الصدر".وختم: "من يريد تعزيز الطائفية، يتحفنا كل فترة بكل أنواع التعصب، ونقول لهم عودوا الى مدرسة الإمام الصدر مدرسة الحوار الذي أكّده الرئيس نبيه بري، فالبلد يواجه الكثير من الأزمات الكبرى ولا بد من الدفاع عنه ورفع السوء عنه وبناء هذا الوطن، نحن لن نكون أداة فتنة ولن نساهم في أي فتنة لأن السلم الأهلي أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي". (الوكالة الوطنية)