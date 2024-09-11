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لبنان

حزب الله واصل جولته على الجمعيات الأهلية في صيدا

Lebanon 24
11-09-2024 | 15:42
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واصل "حزب الله" في صيدا، جولته على الجمعيات الأهلية حيث زار  مسؤول قطاع صيدا في الحزب، الشيخ زيد ضاهر، على رأس وفد ضم عضوي لجنة العلاقات في القطاع  أحمد الجبيلي وأحمد دكور، "جمعية التضامن الشعبي". وكانت في استقبال الوفد رئيسة الجمعية سناء الدباغ.
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كما والتقى الوفد رئيس "جمعية نور اليقين الخيرية"، الشيخ جمال محمد.
واختتمت الجولة بزيارة رئيس "جمعية ألفة" الشيخ صهيب حبلي.
وكانت الجولة مناسبة للتداول في آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان وفلسطين وتداعيات العدوان الصهيوني المتواصل على الساحة اللبنانية.
كما وتم استعراض نشاط تلك الجمعيات على الصعيد الاجتماعي وسبل التعاون والتنسيق.
ووجه الوفد الشكر إلى رؤساء الجمعيات على جهودهم في خدمة أهلنا في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الذي تمر بها البلاد. (الوكالة الوطنية)
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