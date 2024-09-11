عملية جديدة لـ "الحزب".. هذا ما استهدفه فجر اليوم

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أعلن "حزب الله" فجر اليوم الخميس في بيان استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية الثقيلة.وأكد الحزب أنه حقق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر الخميس دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى شمالي إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.