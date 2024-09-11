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لبنان

عملية جديدة لـ "الحزب".. هذا ما استهدفه فجر اليوم

Lebanon 24
11-09-2024 | 23:25
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أعلن "حزب الله" فجر اليوم الخميس في بيان استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية الثقيلة.

وأكد الحزب أنه حقق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر الخميس دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.
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من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى شمالي إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

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