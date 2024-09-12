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لبنان

الضغط الديبلوماسي يتجدد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2024 | 01:15
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أكدت مصادر مطلعة انه وبعد اسابيع عديدة من عدم حصول اي ضغوط او تهديدات مبطنة من ديبلوماسيين اجانب للبنان بإمكانية حصول حرب اسرائيلية مدمرة خلال وقت قريب، عادت الرسائل التصعيدية مجددا.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اكثر من ديبلوماسي غربي تحدث في الايام الماضية عن ان مخاطر حصول تطورات سلبية خلال المرحلة المقبلة ترتفع في ظل فشل المفاوضات بشأن غزة.
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وترى المصادر ان بعض التسريبات وصلت او نقلت الى بعض المقربين من "حزب الله" او لبعض حلفائه الامر  الذي فسره هؤلاء بانه جزء من الضغوط عليه..

المصدر: لبنان

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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