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لبنان

هوكشتاين سيصل إلى المنطقة.. ما هي الرسالة التي يحملها إلى إسرائيل؟

Lebanon 24
12-09-2024 | 01:26
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين سيصل إلى المنطقة مع رسالة مفادها "امتنعوا عن التصعيد". 
 
وسيوجه هوكشتاين رسالة أميركية إلى إسرائيل بالامتناع عن عمل عسكري واسع في لبنان. 
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